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Гігантський айсберг, який відколовся в Антарктиді, показали з космосу: фотопорівняння
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В Антарктиді з'явився новий гігантський айсберг А74. Він відколовся від шельфового льодовика Бранта і почав дрейфувати. У мережі показали супутникові знімки місце розлому.
Перше фото було зроблено 12 січня, на якому льодовик ще цілісний, але вже видно тріщини. У кінці 2020 року з'явилася тріщина Північний рифт (North rift), по якій стався розкол.
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Друге фото зроблено 1 березня, через кілька днів після відколу величезного шматка льоду. Гігантський айсберг починає дрейфувати і віддалятися від льодовика. Він уже отримав назву А74. Його площа становить близько 1270 кв. км, що більше за площу Нью-Йорка.
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