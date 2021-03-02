Гігантський айсберг, який відколовся в Антарктиді, показали з космосу: фотопорівняння

В Антарктиді з'явився новий гігантський айсберг А74. Він відколовся від шельфового льодовика Бранта і почав дрейфувати. У мережі показали супутникові знімки місце розлому.

Перше фото було зроблено 12 січня, на якому льодовик ще цілісний, але вже видно тріщини. У кінці 2020 року з'явилася тріщина Північний рифт (North rift), по якій стався розкол.

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Друге фото зроблено 1 березня, через кілька днів після відколу величезного шматка льоду. Гігантський айсберг починає дрейфувати і віддалятися від льодовика. Він уже отримав назву А74. Його площа становить близько 1270 кв. км, що більше за площу Нью-Йорка.

#Landsat 8 acquired an image of a new iceberg that recently calved from the #BruntIceShelf in Antarctica after the #NorthRift crack appeared late last year. The new iceberg, named #A74, is about 490 square miles and is a little bigger than New York City. pic.twitter.com/7sn3hIIVjG — USGS Landsat Program (@USGSLandsat) March 1, 2021

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