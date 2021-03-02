Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Гігантський айсберг, який відколовся в Антарктиді, показали з космосу: фотопорівняння

  • 44
Відколення айсберга показали з космосу - фото 1
Відколення айсберга показали з космосу / liga

В Антарктиді з'явився новий гігантський айсберг А74. Він відколовся від шельфового льодовика Бранта і почав дрейфувати. У мережі показали супутникові знімки місце розлому.

Перше фото було зроблено 12 січня, на якому льодовик ще цілісний, але вже видно тріщини. У кінці 2020 року з'явилася тріщина Північний рифт (North rift), по якій стався розкол.

І ще: У небі над Британією пролетів метеор: відео

Друге фото зроблено 1 березня, через кілька днів після відколу величезного шматка льоду. Гігантський айсберг починає дрейфувати і віддалятися від льодовика. Він уже отримав назву А74. Його площа становить близько 1270 кв. км, що більше за площу Нью-Йорка.

Читайте також: Космічний зонд зробив незвичайне фото Венери

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • Вчора, 12:18
  • 94
Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
  • 23 лютого, 14:30
  • 417
Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
  • 25 лютого, 16:21
  • 1457
Загрузка...
Новини