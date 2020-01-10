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Японський магнат роздасть 9 млн доларів своїм підписникам у Twitter

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Японський магнат Юсаку Маєзава - фото 1
Японський магнат Юсаку Маєзава / Twitter

Японський магнат Юсаку Маєзава роздасть своїм підписникам в Twitter суму еквівалентну дев'яти мільйонам доларів. Про це чоловік розповів на своїй сторінці в соцмережі.

Мільйонер роздасть по мільйону ієн тисячі своїх підписників, які поширили один з його постів. Японець вважає свій вчинок соціальним експериментом. Він хоче дізнатися, чи допоможуть гроші підвищити рівень щастя людей.

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Багач планує відстежувати показник щастя за допомогою спеціальних регулярних опитувань. За словами Маєзави, роздачу грошей він проводить в рамках дослідження ідеї "надання періодичних безлімітних платежів всім людям".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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