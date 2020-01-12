Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Підліток-практикант NASA знайшов нову екзопланету

  • 32
Планета TOI 1338 b - фото 1
Планета TOI 1338 b / youtube

Практикант NASA за допомогою космічного телескопа TESS відкрив нову екзопланету. Небесне тіло назвали TOI 1338 b. Це планета з кратною орбітою на відстані 1300 світлових років від Землі.

Відзначається, що 17-річний Вольф Кукьє проходив практику в NASA влітку 2019 року. Він повинен був вивчати зміни в яскравості зірок за допомогою телескопа TESS.

І ще: У NASA показали найдетальніше фото туманності Лебедя: яскраве фото

На третій день практики підліток звернув увагу на незвичайний сигнал і припустив, що побачив зоряне затемнення. Пізніше фахівці прийшли до висновку, що хлопець виявив нову планету, яка розташована поза Сонячною системою. Об'єкт, що отримав назву TOI 1338 b, який в 6,9 раза більший як Земля і розташована на відстані 1300 світлових років від неї, в сузір'ї Живописця.

Підкреслюється, що це перша планета з кратною орбітою, відкрита телескопом TESS. Вчені відносять до них екзопланети, що обертаються не навколо одиночної зірки (як Земля навколо Сонця), а навколо подвійної. У свою чергу, подвійна зірка являє собою систему з двох гравітаційно пов'язаних зірок, що обертаються навколо спільного центру мас по замкнутих орбітах.

Читайте також: Астронавт NASA опублікувала чарівний знімок Місяця з космосу

Джерело: welt
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
  • 08 cічня, 11:00
  • 974
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 63035
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2009609
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології