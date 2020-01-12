Підліток-практикант NASA знайшов нову екзопланету

Практикант NASA за допомогою космічного телескопа TESS відкрив нову екзопланету. Небесне тіло назвали TOI 1338 b. Це планета з кратною орбітою на відстані 1300 світлових років від Землі.

Відзначається, що 17-річний Вольф Кукьє проходив практику в NASA влітку 2019 року. Він повинен був вивчати зміни в яскравості зірок за допомогою телескопа TESS.

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На третій день практики підліток звернув увагу на незвичайний сигнал і припустив, що побачив зоряне затемнення. Пізніше фахівці прийшли до висновку, що хлопець виявив нову планету, яка розташована поза Сонячною системою. Об'єкт, що отримав назву TOI 1338 b, який в 6,9 раза більший як Земля і розташована на відстані 1300 світлових років від неї, в сузір'ї Живописця.

Підкреслюється, що це перша планета з кратною орбітою, відкрита телескопом TESS. Вчені відносять до них екзопланети, що обертаються не навколо одиночної зірки (як Земля навколо Сонця), а навколо подвійної. У свою чергу, подвійна зірка являє собою систему з двох гравітаційно пов'язаних зірок, що обертаються навколо спільного центру мас по замкнутих орбітах.

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