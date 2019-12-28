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Як правильно складати пазли: кумедне фото розсмішило мережу

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Як швидко складати пазли - фото 1
Як швидко складати пазли

Користувачі не можуть втримати усмішку від геніального рішення, як швидко скласти пазли. Ви точно не здогадувались, що так можна зробити! Щоправда, не факт, що ваші близькі оцінять цей лайфхак.

На платформі Reddit користувач з ніком Ken_LolGamer поділився епічним фото з пазлами, яке стрімко підкорює тренди. За 4 години допис побачили понад 51 тисяча осіб, а ще більше як 400 залишили коментарі. А все тому, що автор відкрив новий спосіб дуже швидко зібрати пазли. Щоправда, не без гумору!

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Як додали коментатори, "Коли на коробці пише "від 3 до 5 років", але ви закінчуєте їх за 15 хвилин. А ви колись намагались так складати картини з пазлів?

Finished. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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