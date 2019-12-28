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Коли пішов у відпустку на Різдво: епічне фото офісу

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Різдвяне робоче місце - фото 1
Різдвяне робоче місце

Всі офісні працівники знають, що свята не минають непомітно на роботі. А коли в компанії є кілька дуже веселих людей, то й робоче місце перетворюється у щось особливе. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком libertydan поділився епічним фото з робочого місця, яке стрімко набирає популярності в мережі. За лічені години допис зібрав понад 50 тисяч переглядів та ще більш як 800 коментарів.

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"Мій колега взяв тиждень відпустки на Різдво", – зазначив автор під яскравим фото, на якому весь робочий стіл разом з технікою та приладдям обгорнуто у подарунковий папір. Повертатись колезі буде доволі весело!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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