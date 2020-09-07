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Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова

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У японському готелі дозволяють пожити за фото - фото 1
У японському готелі дозволяють пожити за фото / soranews24

Готель New Shohei дозволяє гостям пожити безкоштовно, якщо вони зазначать, що зупинялися саме тут і запостять фото з готелю на своїх сторінках в соціальних мережах.

Уточнюється, що готель New Shohei розташований в Токіо, в районі Сіндзюку, за декілька кроків від торгової вулиці Шімміші і низки інших популярних пам'яток. До послуг гостей – загальний лаунж, а також номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і власною ванною кімнатою.

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"У країні стався різкий спад ділової активності. Бували дні, коли в готелі взагалі не було відвідувачів, тому керівництво вирішило здавати кімнати безкоштовно. Натомість ми просимо відвідувачів вказати у своїх соціальних мережах, що вони зупинялися саме тут, і запостити фото з готелю", – розповіли представники готелю.

При цьому, уточнюють в готелі, гостям нема потреби писати захоплені відгуки. Крім того, якщо відвідувачі не захочуть розкривати своє місце розташування в інтернеті, вони зможуть запостити фото вже після виїзду. Але для цього необхідно буде відправити електронний лист в готель, вказавши, коли відвідувачі зроблять пост.

Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова - фото 424125

Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова - фото 424126

Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова - фото 424127

Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова - фото 424128

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Джерело: soranews24
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