Японський готель через пандемію почав безкоштовно здавати номери, а є одна проста умова

Готель New Shohei дозволяє гостям пожити безкоштовно, якщо вони зазначать, що зупинялися саме тут і запостять фото з готелю на своїх сторінках в соціальних мережах.

Уточнюється, що готель New Shohei розташований в Токіо, в районі Сіндзюку, за декілька кроків від торгової вулиці Шімміші і низки інших популярних пам'яток. До послуг гостей – загальний лаунж, а також номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi і власною ванною кімнатою.

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"У країні стався різкий спад ділової активності. Бували дні, коли в готелі взагалі не було відвідувачів, тому керівництво вирішило здавати кімнати безкоштовно. Натомість ми просимо відвідувачів вказати у своїх соціальних мережах, що вони зупинялися саме тут, і запостити фото з готелю", – розповіли представники готелю.

При цьому, уточнюють в готелі, гостям нема потреби писати захоплені відгуки. Крім того, якщо відвідувачі не захочуть розкривати своє місце розташування в інтернеті, вони зможуть запостити фото вже після виїзду. Але для цього необхідно буде відправити електронний лист в готель, вказавши, коли відвідувачі зроблять пост.

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