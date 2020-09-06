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У Великобританії відкрився готель, в якому можна провести ніч в стійлі з кіньми
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У Великобританії відкрився незвичайний готель Stable Stays, де можна провести ніч в стійлі з кіньми. Проте, ніч зі скакунами може виявитися не такою приємною, як можна собі уявити, про що відвідувачів попереджають заздалегідь.
Усі охочі можуть провести ніч в стійлі, яке оснащене двоярусним ліжком, маленьким холодильником, мікрохвильовою піччю, а також душем та туалетом. Однак відвідувачів відразу попереджають, що ніч з тваринами може бути не такою приємною, як вони її собі уявляють.
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"Коні не сплять так, як ми. Вночі вони лягають і встають, часто можна почути, як вони ходять і жують. Так, в готелі є беруші, але люди приїжджають сюди не для того, щоб виспатися. Вони приїжджають за унікальним і чарівним досвідом", – розповідає власниця готелю Трейсі Александер.
Людей і тварин в готелі поділяють прозорі перегородки, при цьому відвідувачам дозволяється годувати і розчісувати коней.
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