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В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря

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Готель плаває посеред моря - фото 1
Готель плаває посеред моря

Якби можна було десь провести самоізоляцію, то ми точно обрали б цей готель. Воно й не дивно, адже крім відвідувачів у ньому немає абсолютно нікого. А ще він особливий тим, що плаває посеред моря.

Незвичайний готель для двох з'явився біля узбережжя Іспанії. Номер у ньому двоповерховий. А розташований він неподалік міста Денія у провінції Аліканте.

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Готель розробили архітектурна студія Mano de Santo і компанія KM Zero Open Innovation Hub. Його загальна площа – 74 квадратні метри. На першому поверсі розташовується житлова кімната з ванною і терасою, на другому – чілаут-палуба і зона для релаксації.

В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря - фото 424013
В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря - фото 424009
В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря - фото 424010
В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря - фото 424011

Усі приміщення обладнані підсвічуванням і акустичними системами, які можна контролювати за допомогою спеціального додатку.

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Джерело: Archi
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