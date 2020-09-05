В Іспанії з'явився незвичайний готель на один номер: він плаває посеред моря

Якби можна було десь провести самоізоляцію, то ми точно обрали б цей готель. Воно й не дивно, адже крім відвідувачів у ньому немає абсолютно нікого. А ще він особливий тим, що плаває посеред моря.

Незвичайний готель для двох з'явився біля узбережжя Іспанії. Номер у ньому двоповерховий. А розташований він неподалік міста Денія у провінції Аліканте.

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Готель розробили архітектурна студія Mano de Santo і компанія KM Zero Open Innovation Hub. Його загальна площа – 74 квадратні метри. На першому поверсі розташовується житлова кімната з ванною і терасою, на другому – чілаут-палуба і зона для релаксації.

Усі приміщення обладнані підсвічуванням і акустичними системами, які можна контролювати за допомогою спеціального додатку.

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