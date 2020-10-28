Porsche перетворив на рекламний щит найвищу споруду у світі: відео

Компанія Porsche перетворила фасад 828-метрового хмарочоса Бурдж Халіфа у Дубаї на гігантський цифровий рекламний щит. На площі 33 000 квадратних метрів фірма провела презентацію напередодні початку продажів електромобілів Taycan.

Для того, щоб перетворити найвищу будівлю у світі на цифровий рекламний банер, інженери Porsche використовували понад мільйон світлодіодних ламп. Поєднавши усі елементи в єдину систему, фахівці змогли подавати заздалегідь підготовлений відеоряд на фасад Бурдж Халіфа, площа якого – 33 000 квадратних метрів.

Це цікаво: Представлено родстер Ares S1: 715 "конячок" під капотом і 2,7 секунди до "сотні"

Презентація розпочалася з мерехтіння екрану, аж раптом будівля на кілька миттєвостей "згасла". Потім Бурдж Халіфа пронизала блискавка, після чого хмарочос почав заряджатися за аналогією з акумуляторними батареями. Наступною картинкою, виведеною на фасад, став напис: "У кожного коли-небудь побудованого Porsche є душа". Після чого на будівлі по черзі продемонстрували кілька моделей Porsche, включаючи 356, 911, 918 Spyder і 919 Hybrid.

Фінальним етапом презентації стало повідомлення: "Будьте готові до першого повністю електричного спорткару з душею Porsche". Виявилося, що світлове шоу присвячене початку продажів в ОАЕ електромобілів Taycan 4S, Turbo і Turbo S. На завершення рекламної кампанії Бурдж Халіфа перетворилася на гігантський логотип Porsche.

Найпотужніша модифікація сімейства Taycan – Turbo S обладнана двома електромоторами й акумуляторною батареєю на 93,4 кіловат-годин. Сумарна віддача силової установки становить 751 кінську силу (1050 Нм). До "сотні" електричне купе розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 260 кілометрів на годину.

Читайте також: Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна