Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Porsche перетворив на рекламний щит найвищу споруду у світі: відео

  • 18
Бурдж Халіфа перетворилася на рекламний щит Porsche - фото 1
Бурдж Халіфа перетворилася на рекламний щит Porsche

Компанія Porsche перетворила фасад 828-метрового хмарочоса Бурдж Халіфа у Дубаї на гігантський цифровий рекламний щит. На площі 33 000 квадратних метрів фірма провела презентацію напередодні початку продажів електромобілів Taycan.

Для того, щоб перетворити найвищу будівлю у світі на цифровий рекламний банер, інженери Porsche використовували понад мільйон світлодіодних ламп. Поєднавши усі елементи в єдину систему, фахівці змогли подавати заздалегідь підготовлений відеоряд на фасад Бурдж Халіфа, площа якого – 33 000 квадратних метрів.

Це цікаво: Представлено родстер Ares S1: 715 "конячок" під капотом і 2,7 секунди до "сотні"

Презентація розпочалася з мерехтіння екрану, аж раптом будівля на кілька миттєвостей "згасла". Потім Бурдж Халіфа пронизала блискавка, після чого хмарочос почав заряджатися за аналогією з акумуляторними батареями. Наступною картинкою, виведеною на фасад, став напис: "У кожного коли-небудь побудованого Porsche є душа". Після чого на будівлі по черзі продемонстрували кілька моделей Porsche, включаючи 356, 911, 918 Spyder і 919 Hybrid.

Фінальним етапом презентації стало повідомлення: "Будьте готові до першого повністю електричного спорткару з душею Porsche". Виявилося, що світлове шоу присвячене початку продажів в ОАЕ електромобілів Taycan 4S, Turbo і Turbo S. На завершення рекламної кампанії Бурдж Халіфа перетворилася на гігантський логотип Porsche.

Найпотужніша модифікація сімейства Taycan – Turbo S обладнана двома електромоторами й акумуляторною батареєю на 93,4 кіловат-годин. Сумарна віддача силової установки становить 751 кінську силу (1050 Нм). До "сотні" електричне купе розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 260 кілометрів на годину.

Читайте також: Рідкісний BMW M1 творця гурту Boney M пустять з молотка: його ціна захмарна

Джерело: Cars Coops
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 142
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76599
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 494
Загрузка...
Новини