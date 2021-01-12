Японський бренд випустив незвичайну подушку у вигляді покемона: фотофакт

Японська марка іграшок і предметів для дому Premium Bandai випустила подушку у вигляді персонажа медіафраншизи Pokémon – покемона Генгара. Плюшевий покемон допоможе нормалізувати сон і зробити його ще приємнішим.

Плюшевий Генгар – це фіолетова плюшева подушка-іграшка з отвором. Передбачається, що людина, яка використовує таку подушку, може покласти голову всередину, забезпечуючи собі захист від світлового шуму. Це, своєю чергою, допоможе розслабитися і швидше заснути. Також у подушки є м'яка підстилка, яка розгортається, на якій можна лежати, а можна й використовувати як плед.

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Купити подушку-Генгара можна на сайті марки, її ціна складає 250 доларів.

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