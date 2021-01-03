Блогер створив працюючу Карту Мародерів з Гаррі Поттера: як вона працює

Шанувальникам книг і фільмів про Гаррі Поттера добре відома так звана "Карта Мародерів", що дозволяє стежити за переміщенням інших людей у реальному часі. Ентузіасту вдалося створити у реальному житті таку ж мапу. І її хотів би мати кожен.

Блогер і винахідник Лукас Ріццотто взявся за створення максимально реалістичної репліки "Карти Мародерів" у реальному світі – і досяг успіху у своєму починанні.

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Девізом ентузіаста стала знаменита фраза письменника Артура Кларка: "Будь-яку досить просунуту технологію не відрізнити від магії". За словами винахідника, він хотів довести, що диво – це лише технологія, недоступна рядовому користувачеві. Як приклад він пропонує уявити реакцію людей з 18 століття на сучасні прилади.

Експеримент проходив на території великого замку. Насамперед блогер створив додаток, що фіксує координати смартфона кожну секунду, і додав у нього AR-складову. Потім він видрукував створену за допомогою дрона та графічного редактора карту на папері, намагаючись не відходити від оригінального дизайну з фільмів. Після цього місце розташування користувача смартфона з встановленою програмою почало відображатися на карті у реальному часі при перегляді через камеру гаджета або за допомогою гарнітури доповненої реальності.

Блогеру також вдалося реалізувати ефект анімації кроків і відображення імен, як в оригінальному творі. Фінальний штрих: блогер зробив так, щоб карта "пробуджувалася" після проголошення фрази: "Урочисто присягаю, затівати пустощі, і тільки пустощі". Автор незвичайної карти також пообіцяв незабаром опублікувати нове відео, присвячене "чарівній" карті.

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