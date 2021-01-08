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Як у Сінгапурі проходять кіносеанси з дотриманням соціально дистанції: промовисте фото

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Як у Сінгапурі проходять кіносеанси з дотриманням соціально дистанції: промовисте фото - фото 1

Попри відносно невеликі показники захворюваності COVID-19 в Сінгапурі, жителів все ж закликають дотримуватися норм соціального дистанціювання, зокрема в кінотеатрах. І у мережі з'явилося фото, як відбуваються кіноперегляди.

У країні популярні кіносеанси просто неба. І агентство Reuters 7 січня опублікувало фото такого сеансу. Як видно з кадру, крісла для глядачів встановлені у квадратах в півтора метра один від одного.

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З 26 березня по 13 липня 2020 року кінотеатри в Сінгапурі були закриті. Потім карантинні обмеження послабили, дозволивши одночасну присутність на сеансі не більше як 50 осіб.

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Джерело: instagram
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