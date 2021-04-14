Японський бренд створив взуття з п'ятьма нафарбованими пальцями

Взуття з колекції VFF осінь-зима колаборації з Vibram і Suicoke імітує босу ногу не тільки кольором, але й формою з розділеними пальцями і нігтями.

Взуття надійде в продаж до кінця літа в трьох відтінках – слонова кістка, сніговий і мокко. Педикюр теж можна буде вибрати. Поки анонсували червоний колір і нюд. Знімки моделі з'явилися на сторінці бренду в Instagram.

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Відповідає за реалістичне відчуття ходьби босоніж – фірмова гумова підошва Vibram. Сподіваємося, відчуття і справді буде реалістичним, а не таким, як сам дизайн.

До слова, новизна ідеї Midorikawa і Suicoke полягає тільки в імітації взуттям другої шкіри.

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