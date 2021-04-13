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Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея

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Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 1

Молода та винахідлива мати з дуже творчим підходом до виховання дітей придумала, як лаяти своїх чад і при цьому навіть не відкривати рота.

Так, жінка почала залишати аркуші паперу з легендарним мемом "Ти жартуєш?" кожен раз, коли бачила розкидані шкарпетки, зубну щітку не на своєму місці або сміття в будинку. Кумедні фотографії "записок" розлетілися мережею. Однак вірусними вони стали тільки після публікації в профільній групі Mum Junkie у Facebook.

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"Вам набридло постійно повторювати одне й те саме? Набридло чути, як звучить ваш голос? Ось моя нова стратегія", – написала під жартівливими знімками жінка.

У коментарях юзери відзначили, що хоч цей мем і дуже старий, але він повністю передає вираз обличчя незадоволеної матері.

Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 455375

Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 455376

Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 455377

Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 455378

Як змусити дітей прибирати за собою: креативна ідея - фото 455379

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