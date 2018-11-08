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Японський автогігант відкликає 640 тисяч своїх авто

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Виробники допускали порушення під час проведення тестів - фото 1
Виробники допускали порушення під час проведення тестів / reuters

Японський автомобільний виробник Mazda відкликає 640 тисяч дизельних автомобілів.

За інформацією агентства reuters, через проблеми з пружинами клапанів дизельних двигунів 230 тисяч автомобілів відкличуть в Японії і ще 410 тисяч авто – за кордоном.

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Виняток становитимуть США, де Mazda не продає свої дизельні моделі. У компанії зазначили, що несправність може привести до зниження оборотів двигуна і в підсумку до його зупинки під час руху. Mazda переведе свої авто на гібридні двигуни

Раніше повідомлялося, що японські виробники автомобілів Mazda Motor і Suzuki Motor, а також виробник мотоциклів Yamaha Motor допускали порушення під час проведення тестів на витрату палива і викиди шкідливих речовин. Президент Suzuki Тосихиро Судзукі вибачився за те, що сталося, але зазначив, що компанія поки не розглядає відкликання автомобілів.

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Джерело: reuters
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