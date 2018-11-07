Українським водіями порадили змінити гуму

Фахівці розповіли, як убезпечити своє авто взимку.

З настанням осінньо-зимового періоду власникам і користувачам автомобілів радять своєчасно міняти літні шини на зимові. Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України.

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"З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Застерігаємо від небезпеки і просимо вчасно змінити літні шини на зимові. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе і своїх близьких!", – йдеться в зверненні Укравтодору.

Основна функція зимової гуми – безпечне гальмування, яке полягає у зчепленні коліс з поверхнею дорожнього покриття. Традиційно водіям української кліматичної зони радять дотримуватися правила із заміни шин при досягненні середньодобової температури +7°C.

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