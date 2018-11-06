Американці створили вантажівку майбутнього

Американська фірма Nikola Motor Company розповіла про новий тягач на водневих паливних елементах, який розробляється спеціально для європейського ринку – Nikola Tre. Випробування новинки повинні початися до 2020 року.

Вибираючи ім'я для своєї третьої моделі, в Nikola не проявили особливої ​​оригінальності: Tre в перекладі з норвезького – три, дві перші моделі марки називаються One і Two. Від своїх попередників новий тягач відрізняється більш традиційним дизайном і габаритами, підібраними під європейські стандарти і обмеження. Дорожні випробування вантажівки американці планують провести в 2020 році на території Норвегії.

І ще: Маск хоче випустити пікап з титану

Європейська вантажівка Nikola Tre.

Серійна версія Nikola Tre буде випускатися з кількома силовими установками потужністю від 507 до 1013 к.с. Запас ходу обіцяний в діапазоні 500-1200 км. За словами генерального директора Nikola Motor Company Тревора Мілтона, Tre стане європейським вантажним автомобілем з нульовим рівнем викидів, який буде поставлятися з рульовим керуванням, гальмівною системою, батареями на 800 В постійного струму і водневими паливними елементами на 120 кВт, необхідними для забезпечення справжньої автономності 5-го рівня.

Серійний випуск європейської водневої вантажівки компанія планує почати у 2022-2023 роках.

Новий тягач на водневих паливних елемента

Прототип новинки покажуть на спеціальному заході у Фініксі, штат Арізона. Світова прем'єра відбудеться у квітні 2019 року. У планах Nikola Motor Company будівництво понад 700 водневих заправних станцій на території США і Канади до 2028 року. У Європі перша така станція з'явиться в 2022 році, а до 2030 року воднева заправна мережа покриє її більшу частину.

Читайте також: Фотошпигуни зняли на тестах новий Mercedes-Benz Maybach