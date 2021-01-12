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Японські вчені відкрили спосіб схуднути під час сну

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Схуднення - фото 1
Схуднення / zen

Завжди мріяли спати і худнути? Вчені з Університету Цукуба знайшли простий спосіб схуднути під час сну.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients.

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Дослідження показало, що вживання двох чашок чаю улун на день може стимулювати розщеплення жирів під час сну. Кофеїн в улуні впливає на енергетичний обмін і протягом дня, поки людина не спить, і вночі.

В ході проведеного японськими вченими експерименту добровольці були поділені на дві групи, одна з яких пила улун, а друга плацебо. При підсумковому обстеженні з'ясувалося, що рівень розщеплення жирів у першої групи був на 20% вищим, ніж у людей з другої групи.

Унікальність улуна полягає в тому, що, не дивлячись на вміст у ньому кофеїну, на відміну від інших напоїв він не впливає на здатність людини засипати.

Японські вчені відкрили спосіб схуднути під час сну - фото 442786

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Джерело: mdpi
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