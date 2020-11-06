Японські інженери винайшли роборуку для одиноких людей

Інженери японського університету Гіфу представили свій крайній винахід – роборуку, яку можна потиснути, коли відчуваєш себе самотньо. Розробка називається "Моя дівчина на прогулянці", вона призначена для тих, кому не вистачає жіночого тепла.

Роборука кріпиться до передпліччя людини, щоб її можна було відпустити і при цьому вона не впаде. Пристрій реагує на дії людини: варто піднести до робопальців свої пальці, як вони тут же схоплять їх у відповідь. Після тривалого контакту шкіра на роборуці потіє – через її пори виступає трохи рідини. Крім того, в гаджеті є ароматизатор, пахне жіночим шампунем, а також маленька колонка, з якої лунають звуки кроків.

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На думку творців, пристрій буде мотивувати одиноких людей проводити більше часу на свіжому повітрі – так вони нібито не будуть відчувати себе самотньо. У майбутньому розробники планують випустити і чоловічу версію пристрою – вона буде пахнути чоловічим одеколоном або моторним мастилом.

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