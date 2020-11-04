В iPhone знайшли маловідому функцію: як вона працює

Минулого місяця ваш iPhone отримав нову кнопку, і ви, можливо, навіть не помічали. Нова iOS 14 містить функцію під назвою Back Tap. Back Tap "додає" ще одну "кнопку" до вашого телефону, яка стирає межу між апаратним та програмним забезпеченням.

В iPhone після оновлення на iOS 14 з'явилася нова функція, про яку користувачам в компанії Apple активно не повідомляли. У новій ОС додалася можливість швидкого переходу назад – Back Tap.

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Так, після активізації цієї функції задня панель смартфона стає немов одна велика кнопка. Функції, які можна прив'язати до Back Tap:

відкриття диспетчера додатків;

меню повідомлень;

центр керування;

прокрутка вікна програми або вебсторінки;

запуск Siri;

створення скріншотів.

Крім того, Back Tap має доступ до швидких команд. Включити цей режим можна так: Налаштування – Універсальний доступ – Дотик – Back Tap.

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