Японські гарячі джерела тепер можна відвідати онлайн: що для цього потрібно

Власники гарячих джерел в японському місті Аріма придумали, як не розгубити туристів під час карантину. Відвідувати джерела зараз не можна, тому вони вирішили "доставити" джерела людям додому. Для цього японці записали серію VR-роликів з курорту.

За задумом творців проєкту, для повноти відчуттів користувачам варто не просто одягти VR-шолом і увімкнути відео, а ще залізти в теплу ванну. Так можна буде хоча б трохи урізноманітнити дозвілля під час самоізоляції.

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За словами редактора The Verge, хоча задумка і здається спокусливою, на практиці все не так вже ідеально: вже через пару хвилин у ванні у нього запітніли лінзи гаджета.

Подивитися всі відео з курорту можна на ][ymjve YouTube-каналі. Зараз доступні п'ять роликів.

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