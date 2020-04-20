Керувати діями жителів онлайн: новий інтерактивний спосіб подорожувати по Фарерах

На Фарерських островах, які входять до складу Королівства Данії, запустили онлайн гру, ставши учасником якої, можна віддавати команди місцевим жителям. Так, подорожувати по Фарерах можна щодня, керуючи діями жителів з домашнього комп'ютера або смартфона.

Згідно з правилами гри, жителі Фарерських островів будуть очима, вухами і ногами туристів. У режимі реального часу їм можна буде давати команди "йти", "бігти" або "стрибати". Люди будуть їх виконувати за однієї умови – якщо це безпечно. В цей час насолоджуватися краєвидами островів можна буде через камеру на касці справжнього мандрівника.

І ще: Названий термін відновлення подорожей по світу

Мета таких маніпуляцій – допомогти тим, хто хотів би побувати на Фарерах, але відклав свою поїздку через пандемію коронавірусу.

"Як і в реальній комп'ютерній грі, головний гравець буде контролювати рухи фарерців, які не тільки будуть досліджувати місця пішки, але і злітати в небо на вертольоті, демонструючи віртуальним відвідувачам з висоти пташиного польоту круті трав'янисті схили прекрасних островів, тутешніх 80 тисяч овець і велику, дику природу", – наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що віртуальні тури проходять щодня, поки актуальні обмеження через пандемію COVID-19.

Читайте також: Чоловік зімітував політ бізнес-класом у ванній: курйозне відео