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Керувати діями жителів онлайн: новий інтерактивний спосіб подорожувати по Фарерах
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На Фарерських островах, які входять до складу Королівства Данії, запустили онлайн гру, ставши учасником якої, можна віддавати команди місцевим жителям. Так, подорожувати по Фарерах можна щодня, керуючи діями жителів з домашнього комп'ютера або смартфона.
Згідно з правилами гри, жителі Фарерських островів будуть очима, вухами і ногами туристів. У режимі реального часу їм можна буде давати команди "йти", "бігти" або "стрибати". Люди будуть їх виконувати за однієї умови – якщо це безпечно. В цей час насолоджуватися краєвидами островів можна буде через камеру на касці справжнього мандрівника.
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Мета таких маніпуляцій – допомогти тим, хто хотів би побувати на Фарерах, але відклав свою поїздку через пандемію коронавірусу.
"Як і в реальній комп'ютерній грі, головний гравець буде контролювати рухи фарерців, які не тільки будуть досліджувати місця пішки, але і злітати в небо на вертольоті, демонструючи віртуальним відвідувачам з висоти пташиного польоту круті трав'янисті схили прекрасних островів, тутешніх 80 тисяч овець і велику, дику природу", – наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що віртуальні тури проходять щодня, поки актуальні обмеження через пандемію COVID-19.
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