На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець застряг у місті-привиді під час пандемії: містична історія
-
- 119
Американець, який купив місто-привид в Каліфорнії, приїхав підмінити доглядача, але вже впродовж трьох тижнів не може вибратися звідти через снігову бурю. І через його моторошну історію мурашки по тілу пробігають.
У 2018 році Брент Андервуд та його діловий партнер придбали покинуте місто в Каліфорнії. Спочатку вони планували перетворити його в туристичний центр і відкрити для відвідування в травні цього року. Адже Серро-Гордо вважається одним з найбільш автентичних шахтарських містечок. Але через коронавірус плани помінялися.
І ще: Керувати діями жителів онлайн: новий інтерактивний спосіб подорожувати по Фарерах
У Серро-Гордо є свій доглядач – Роберт Луї Демар. Коли в США вибухнула епідемія, чоловік вирішив провідати свою дружину і попросив Брента підмінити його. Андервуд погодився і через добу вже був в Каліфорнії. З того часу він не може вибратися з Серро-Гордо навіть в продуктовий магазин – найближчий розташований у 30 милях, а дороги замело снігом.
Брент не впадає у відчай: у нього є супутниковий інтернет – так він працює віддалено і підтримує зв'язок з рідними. Продукти, правда, закінчуються, але він знайшов у будинку запаси їжі, залишені, очевидно, минулими мешканцями.
Будинок, в якому живе Брент, заслуговує окремої розповіді. Будівля була побудована у 1871 році і спочатку належала Мортімеру Белшоу – людині, яка заправляла всієї торгівлею в Серро-Гордо. Андервуд розповів, що під будинком розташована давно покинута шахта, з якої одного разу не змогли вибратися 30 шахтарів: "Як би похмуро це не звучало, але вони все ще там, внизу".
Також Брент повідомив, що за останні кілька тижнів він зіткнувся з незрозумілими речами у своєму житлі: то книги раптово падали з книжкових полиць, а поруч нікого не було, то його гаманець час від часу сам по собі починав рухатися.
Здається, містика живе не тільки в будинку Белшоу, а й взагалі в усьому місті, оскільки кілька разів Андервуду доводилося вимикати світло в будинках, які були закриті на замок: "Я побачив світло у вікнах і зайшов в будинок, щоб вимкнути його. Звичайно, в будинку нікого не було – я замкнув його на ключ. Але вночі світло знову горіло. Загалом, відбуваються речі, які я не можу пояснити", – дивується Брент.
Крім того, власник міста-примари підозрює, що по сусідству з ним мешкають не тільки привиди, а й сама снігова людина. В один зі своїх походів по околицях містечка Андервуд виявив слід на снігу, який, на його думку, може належати єті. Брент сфотографував незвичайний відбиток і виклав його у соцмережі. Однак користувачі платформи не змогли пояснити, що за тварина його залишила.
Вся ця історія нагадує сюжет роману Стівена Кінга "Сяйво". І збіг: Андервуд знайшов в будинку відеокасету з екранізацією цього твору, де головну роль грає Джек Ніколсон. Але, каже, дивитися її зараз не готовий: "Не можу змусити себе. Напевно, це буде занадто страшно".
Читайте також: Як виглядає заміський будиночок в Чилі, де ідеально проводити карантин
-
13:16Відео з підступним котом підкорило мережу
-
12:55Facebook випустить мобільний додаток для трансляції ігор
-
12:33Сексуальна Емілі Ратажковскі вразила голим фото (18+)
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
11:47"Все буде добре": дослідники розповіли, чи справді ці слова підтримки заспокоюють
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:23Американець застряг у місті-привиді під час пандемії: містична історія
-
10:42Названо найзатребуваніші вакансії в Україні під час карантину
-
10:16Пінгвіни розгулюють по спорожнілому Кейптауну: відео
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
09:21Керувати діями жителів онлайн: новий інтерактивний спосіб подорожувати по Фарерах
-
08:54Названо ім'я найшвидшого футболіста у світі
-
08:27Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині
-
07:46Ідеальні напої на сніданок: три вдалих варіанти
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:30Катя Осадча показала результати першої онлайн-фотосесії
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
21:44Названі головні антитренди літа 2020
-
21:2220 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Ведучий Top Gear Джеремі Кларксон розповів, як проводить час на самоізоляції
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
19:45Розробники Call Of Duty Mobile показали, що роблять з чітерами
-
19:15Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде
-
18:47На поверхні Марса знайшли "дракона": фотофакт
-
18:23Гороскоп на 20 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
15:00Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
-
13:56Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
13:23Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ
-
10:40Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня
-
07:17Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні