Американець застряг у місті-привиді під час пандемії: містична історія

Американець, який купив місто-привид в Каліфорнії, приїхав підмінити доглядача, але вже впродовж трьох тижнів не може вибратися звідти через снігову бурю. І через його моторошну історію мурашки по тілу пробігають.

У 2018 році Брент Андервуд та його діловий партнер придбали покинуте місто в Каліфорнії. Спочатку вони планували перетворити його в туристичний центр і відкрити для відвідування в травні цього року. Адже Серро-Гордо вважається одним з найбільш автентичних шахтарських містечок. Але через коронавірус плани помінялися.

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У Серро-Гордо є свій доглядач – Роберт Луї Демар. Коли в США вибухнула епідемія, чоловік вирішив провідати свою дружину і попросив Брента підмінити його. Андервуд погодився і через добу вже був в Каліфорнії. З того часу він не може вибратися з Серро-Гордо навіть в продуктовий магазин – найближчий розташований у 30 милях, а дороги замело снігом.

Брент не впадає у відчай: у нього є супутниковий інтернет – так він працює віддалено і підтримує зв'язок з рідними. Продукти, правда, закінчуються, але він знайшов у будинку запаси їжі, залишені, очевидно, минулими мешканцями.

Будинок, в якому живе Брент, заслуговує окремої розповіді. Будівля була побудована у 1871 році і спочатку належала Мортімеру Белшоу – людині, яка заправляла всієї торгівлею в Серро-Гордо. Андервуд розповів, що під будинком розташована давно покинута шахта, з якої одного разу не змогли вибратися 30 шахтарів: "Як би похмуро це не звучало, але вони все ще там, внизу".

Також Брент повідомив, що за останні кілька тижнів він зіткнувся з незрозумілими речами у своєму житлі: то книги раптово падали з книжкових полиць, а поруч нікого не було, то його гаманець час від часу сам по собі починав рухатися.

Здається, містика живе не тільки в будинку Белшоу, а й взагалі в усьому місті, оскільки кілька разів Андервуду доводилося вимикати світло в будинках, які були закриті на замок: "Я побачив світло у вікнах і зайшов в будинок, щоб вимкнути його. Звичайно, в будинку нікого не було – я замкнув його на ключ. Але вночі світло знову горіло. Загалом, відбуваються речі, які я не можу пояснити", – дивується Брент.

Крім того, власник міста-примари підозрює, що по сусідству з ним мешкають не тільки привиди, а й сама снігова людина. В один зі своїх походів по околицях містечка Андервуд виявив слід на снігу, який, на його думку, може належати єті. Брент сфотографував незвичайний відбиток і виклав його у соцмережі. Однак користувачі платформи не змогли пояснити, що за тварина його залишила.

Вся ця історія нагадує сюжет роману Стівена Кінга "Сяйво". І збіг: Андервуд знайшов в будинку відеокасету з екранізацією цього твору, де головну роль грає Джек Ніколсон. Але, каже, дивитися її зараз не готовий: "Не можу змусити себе. Напевно, це буде занадто страшно".

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