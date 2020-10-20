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Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото

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Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото - фото 1

В Амстердамі виставили на продаж гараж майже за 1 мільйон євро. Як стверджують місцеві ЗМІ, це найдорожче паркувальне місце в Нідерландах.

Точна сума, в яку оцінили цю нерухомість – 995 тисяч євро. При цьому в ній немає нічого незвичайного. Зазначається, що це найпростіший гараж без будь-яких додаткових програм і обладнання, площа якого становить 22 квадратних метри (тобто, поміститься лише одна машина). Єдине, чим він може похвалитися – власною під'їзною доріжкою і блокуванням з замком безпеки.

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Настільки висока ціна пояснюється тим, що гараж розташований у самому центрі Амстердама, престижному районі Консертгебау. Проте, навіть за нідерландськими мірками майже мільйон євро за паркувальне місце – це досить багато. А ось для Лондона, Гонконгу, Монако і Сінгапуру – копійки.

Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото - фото 431064
Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото - фото 431063

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Джерело: autoblog
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