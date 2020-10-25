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"Петля мудрості": як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї

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"Петля мудрості" у Китаї - фото 1
"Петля мудрості" у Китаї / dezeen

Нідерландське архітектурне бюро Powerhouse Company спроєктувало хвилясту стежку "Петля мудрості" у китайському місті Ченду. Замкнута доріжка довжиною 698 метрів підходить як для пішоходів, так і для бігунів – вона покрита спеціальним м'яким покриттям.

Хвиляста стежка проходить на рівні землі, кілька разів піднімаючись над дахом торгових павільйонів, створюючи ефект американських гірок. Архітектори зазначили, що при проєктуванні керувалися в першу чергу навколишнім ландшафтом.

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"Ми використовували ландшафт для створення елегантної м'якої форми. Дизайн стежки доповнює навколишнє середовище, ніжна форма запрошує людей прийти вивчити околиці", – розповів партнер архбюро Стейн Кемпе.

Крім торгових приміщень, під стежкою розташовані офіси з великими вікнами, що виходять на плавну лінію доріжки. Незабаром в будівлі відкриється бібліотека і шкільний спортивний центр.

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431878

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431879

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431880

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431881

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431882

'Петля мудрості': як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї - фото 431883

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Джерело: dezeen
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