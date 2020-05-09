На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Японська студія Ghibli випустила відеоекскурсії по своєму музею
-
- 9
Легендарна японська анімаційна студія Ghibli почала випускати відеоекскурсії своїм музеєм, який закрився на час пандемії коронавірусу.
Поки що на спеціально створеному каналі є чотири коротких ролики з нічними видами музею, кімнатою натхнення, кафе-кондитерською та іншими залами. Музей студії Ghibli був заснований у 2001 році, він розташований у місті Мітака на заході префектури Токіо.
І ще: Життя легенди: дім-музей Фріди Кало в Мехіко відкрився онлайн
Також продюсер і колишній президент Ghibli Тосіо Судзукі опублікував ролик з інструкцією, як намалювати одного з найвідоміших персонажів студії, – Тоторо з мультфільму "Мій сусід Тоторо".
Студія, заснована 35 років тому, не випускала аніме з 2017 року, але зараз її засновник Хаяо Міядзакі працює над мультфільмом "Як ся маєте?", який він планував завершити до початку Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Ця робота повинна стати останньою в його кар'єрі.
Читайте також: Бетмен у смітнику: Бенксі подарував медикам нову картину (фото, відео)
-
15:14Вчені знайшли пояснення таємничому "зникненню" Місяця у 1110 році
-
14:48NASA перетворило фото Всесвіту на музичну композицію
-
14:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
14:00Skoda розробила перший електрокар: загадковий Enyaq
-
13:43Google і Facebook залишать співробітників дистанційно до кінця року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:15Оля Полякова розповіла про конфлікт з Лободою
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
12:21Fortnite побив ще один рекорд: мільйони користувачів у захваті
-
11:45Світоліна видала несподівану правду про свої стосунки
-
11:11Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу
-
11:00Привітання з Днем матері від дочки: щирі побажання мамі на свято
-
10:43У США рекордне безробіття за півстоліття
-
10:19Ірина Білик показала архівний кадр в абсолютно несподіваному образі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:47Учені оцінили можливість зараження коронавірусом через воду
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
09:20Ці напої корисно пити зранку
-
08:59Японська студія Ghibli випустила відеоекскурсії по своєму музею
-
08:33Lamborghini представили нову шикарну модель з лінійки Huracan
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:54Дивіться, як виглядає 58-річний Maserati з пробігом 15 тисяч кілометрів
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
21:119 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
14:26Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
-
11:14IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
-
09:11Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня
-
07:15Погода в Україні 8 травня: потепління наближається
- 07 травня
-
21:567 причин займатися сексом вранці, а не ввечері
-
20:10Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка
-
18:21Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
-
16:14Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
-
14:00Що робити далі? 5 книг, які допоможуть виробити стратегію
-
13:02TVORCHI – Мова тіла: дивіться новий кліп гурту, що став відкриттям Нацвідбору
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 7 травня
-
07:15Погода в Україні 7 травня: мокрий сніг та дощі
- 06 травня
-
21:51ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
-
19:05Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно
-
17:20Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля
-
14:38Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень
-
12:15Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 6 травня