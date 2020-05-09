Японська студія Ghibli випустила відеоекскурсії по своєму музею

Легендарна японська анімаційна студія Ghibli почала випускати відеоекскурсії своїм музеєм, який закрився на час пандемії коронавірусу.

Поки що на спеціально створеному каналі є чотири коротких ролики з нічними видами музею, кімнатою натхнення, кафе-кондитерською та іншими залами. Музей студії Ghibli був заснований у 2001 році, він розташований у місті Мітака на заході префектури Токіо.

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Також продюсер і колишній президент Ghibli Тосіо Судзукі опублікував ролик з інструкцією, як намалювати одного з найвідоміших персонажів студії, – Тоторо з мультфільму "Мій сусід Тоторо".

Студія, заснована 35 років тому, не випускала аніме з 2017 року, але зараз її засновник Хаяо Міядзакі працює над мультфільмом "Як ся маєте?", який він планував завершити до початку Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Ця робота повинна стати останньою в його кар'єрі.

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