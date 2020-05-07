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Коронавірус Карантин День матері

Бетмен у смітнику: Бенксі подарував медикам нову картину (фото, відео)

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Нова робота Бенксі для медиків - фото 1
Нова робота Бенксі для медиків / instagram.com/banksy

Найвідоміший у світі вуличний художник Бенксі знову здивував публіку новою роботою. Цього разу таємничий митець створив спеціальну картину для медиків, подякувавши за їхню роботу у цей складний час пандемії. Це справді варто побачити!

Британський вуличний художник Бенксі, справжнє ім'я якого досі залишається таємницею для світу, поділився своїм новим малюнком, який тісно пов'язаний з пандемією коронавірусу. Ілюстратор показав свіжу роботу на своєму профілі в соцмережі Instagram, де вона викликала справжній шквал коментарів.

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А все тому, що на картині можна побачити малюка, який грається з іграшками супергероїв, а саме з медсестрою з плащем. Водночас, популярні Бетмен і Людина-павук опинились у смітнику. Як зазначив Бенксі, правила гри змінюються.

Гортайте галерею:

Варто додати, що ця сильна робота стала подарунком для лікарні Саутгемптона (графство Гемпшир, Англія), де вона пробуде до осені, а тоді відправиться на аукціон. Всі вилучені кошти підуть у скарбницю Нацслужби охорони здоров'я Великобританії.

Не менш приємним фактом є й те, що до картини Бенксі також додав записку для медпрацівників, у якій подякував за їхню роботу. "Сподіваюсь, що картина подарує цьому місцю світло, попри те, що вона чорно-біла", – йдеться у звернення художника.

Banksy painted a tribute to health care workers responding to COVID-19 and had it delivered to a hospital from r/interestingasfuck

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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