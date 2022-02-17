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Японська ковзанярка Такагі встановила новий світовий рекорд: потужне відео

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Міхо Такагі - фото 1
Міхо Такагі / eurosport

Спортсменка з Японії Міхо Такагі перемогла у змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів на Олімпіаді в Пекіні. І це стало новим олімпійським рекордом!

Такагі фінішувала з результатом 1 хвилина 13,19 секунди, що стало новим олімпійським рекордом. Попередній рекорд дорівнював 1 хвилині 13,56 секунди і був встановлений нідерландкою Йорін тер Морс на Іграх-2018 у Пхенчхані, пише eurosport.

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Зазначимо, Такагі стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, всього у своїй кар'єрі вона виграла сім олімпійських медалей. Срібною призеркою стала нідерландка Ютта Лердам, бронза в американки Бріттані Боу.

Японська ковзанярка Такагі встановила новий світовий рекорд: потужне відео - фото 497185

Дивіться, як це було!

До слова, Олімпійські ігри 2022 року стартували 4 лютого та завершаться 20 лютого. Наразі в активі в українських спортсменів 1 срібна медаль: її приніс фристайліст Олександр Абраменко.

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