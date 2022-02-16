Відео стрибка Олександра Абраменка, який приніс йому срібло на Олімпіаді 2022

Україна заробила першу медаль на Олімпіаді 2022. Срібло виборов олімпійський чемпіон Пхенчхана Олександр Абраменко у чоловічій лижній акробатиці. Дивіться відео медального стрибка українського фрістайліста.

Так, Олександр Абраменко став срібним медалістом олімпійських змагань з лижної акробатики у Пекіні. 33-річний фрістайліст у суперфіналі набрав 116,50 бала, що принесли йому друге місце. У суперфіналі наш спортсмен поступився лише китайцю Ці Гуанпу. А бронзову медаль отримав представник РОК Іллі Бурова.

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Відео стрибка Олександра Абраменка на Олімпіаді у Пекіні

За махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без прапора, гімну та без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Результати чоловічого фристайлу (суперфінал)

Ці Гуанпу (Китай) – 129,00 балів Олександр Абраменко (Україна) – 116,50 бала Ілля Буров (РОК) – 114,93 бала.

З однією медаллю Україна зараз посідає 23-те місце у загальному медальному заліку, який ділить із командою Іспанії.

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