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Відео стрибка Олександра Абраменка, який приніс йому срібло на Олімпіаді 2022

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Відео стрибка Олександра Абраменка - фото 1
Відео стрибка Олександра Абраменка / Getty

Україна заробила першу медаль на Олімпіаді 2022. Срібло виборов олімпійський чемпіон Пхенчхана Олександр Абраменко у чоловічій лижній акробатиці. Дивіться відео медального стрибка українського фрістайліста.

Так, Олександр Абраменко став срібним медалістом олімпійських змагань з лижної акробатики у Пекіні. 33-річний фрістайліст у суперфіналі набрав 116,50 бала, що принесли йому друге місце. У суперфіналі наш спортсмен поступився лише китайцю Ці Гуанпу. А бронзову медаль отримав представник РОК Іллі Бурова.

Тут більше: Абраменко завоював першу медаль Олімпіади 2022 для України: емоції фристайліста у фото

Відео стрибка Олександра Абраменка на Олімпіаді у Пекіні

За махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без прапора, гімну та без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Результати чоловічого фристайлу (суперфінал)

  1. Ці Гуанпу (Китай) – 129,00 балів
  2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50 бала
  3. Ілля Буров (РОК) – 114,93 бала.

З однією медаллю Україна зараз посідає 23-те місце у загальному медальному заліку, який ділить із командою Іспанії.

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