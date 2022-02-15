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Французи встановили новий світовий рекорд у танцях на льоду: відео

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Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон - фото 1
Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон / gettyimages

Французькі фігуристи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон виграли золото у танцях на льоду на Олімпійських іграх у Пекіні, встановивши світовий рекорд за сумою програм. Їх виступ назвали бездоганним!

Чотириразові чемпіони світу Пападакіс та Сізерон встановили світовий рекорд, виконавши "бездоганний", на думку коментаторів, виступ під попурі з пісень John Legend та набрали 90,83 бала, пише francetvinfo.

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Вони побили власний рекорд 90,03, який встановили у 2019 році. Чинні чемпіони світу Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов з Росії змушені були задовольнятися другим місцем.

Унікальний стиль катання Габріели та Гійома справді заворожує глядачів. Нескінченна кантилена безперервних переходів з одного руху в інший, ніби пара стає на льоду самою музикою. Такий стиль, як і неймовірна м'яка техніка ковзання – основа всіх досягнень пари.

Дивіться, як це було!

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