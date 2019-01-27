Японська компанія встановить у поїздах вікна доповненої реальності

У японських поїздах будуть вікна з AR / pexels

Компанії планують комерціалізувати цю технологію до 2020 року.

Японська компанія NTT DoCoMo і залізнична компанія JR Kyushu планують встановлювати в японських поїздах вікна з технологією доповненої реальності (AR).

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Завдяки AR і 5G на вікна буде виводитися корисна для мандрівників інформація: маршрут, час у дорозі, путівники і т.д. Також в реальному часі на вікна буде виводиться інформація про проїжджаючі повз околиці. Управління буде здійснюватися за допомогою жестів і голосу.

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