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У Японії розповіли, коли представлять літаючий автомобіль

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Коли представлять літаючий автомобіль - фото 1
Коли представлять літаючий автомобіль / gazeta

Відзначається, що в розробці літаючих автомобілів братимуть участь компанії середнього і малого бізнесу.

Міністерство економіки Японії починає роботу над створенням літаючих автомобілів і планує представити готові моделі у 2025 році на Всесвітній виставці Expo в Осаці.

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В кінці 2018 року японський уряд прийшов до висновку, що в маси необхідно впроваджувати літаючі автомобілі. Передбачається, що спочатку вони будуть використовуватися в малонаселених гірських районах для доставки вантажів, при ліквідації наслідків стихійних лих. А в 2030 році літаючими автомобілями почнуть користуватися і в великих містах.

Перші моделі з'являться у 2025 році - фото 303592
Перші моделі з'являться у 2025 році

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