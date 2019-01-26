У Японії розповіли, коли представлять літаючий автомобіль

Відзначається, що в розробці літаючих автомобілів братимуть участь компанії середнього і малого бізнесу.

Міністерство економіки Японії починає роботу над створенням літаючих автомобілів і планує представити готові моделі у 2025 році на Всесвітній виставці Expo в Осаці.

І ще: Фотошпигуни зняли у Великобританії нове покоління Rolls-Royce Ghost

В кінці 2018 року японський уряд прийшов до висновку, що в маси необхідно впроваджувати літаючі автомобілі. Передбачається, що спочатку вони будуть використовуватися в малонаселених гірських районах для доставки вантажів, при ліквідації наслідків стихійних лих. А в 2030 році літаючими автомобілями почнуть користуватися і в великих містах.

Перші моделі з'являться у 2025 році

Читайте також: Bentley відзначить 100-річчя випуском ексклюзивної моделі