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У McLaren придумали формульний болід 2050 року

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Так може виглядати болід McLaren у 2050 році - фото 1
Так може виглядати болід McLaren у 2050 році

Технологічна компанія McLaren Applied Technologies, що входить до складу McLaren Group, представила, якими могли б бути боліди Формули Е у 2050 році.

На думку авторів проекту, гоночні машини отримають активну аеродинаміку, що змінює форму, та віртуального другого пілота, а також зможуть розганятися до 500 кілометрів на годину.

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Концепт під назвою MCLExtreme передбачає зміну технічних вимог і перехід до активної аеродинаміки. Технології 2050 року дозволять створювати бічні обтічники, які будуть розширюватися на поворотах, покращуючи стабільність автомобіля, і звужуватися на прямих, дозволяючи швидше досягати максимальної швидкості. Натхненням для такого рішення стали зябра білої акули, що працюють аналогічним способом.

У McLaren придумали формульний болід 2050 року - фото 303697

Прорив у галузі штучного інтелекту уможливить використання віртуальних помічників. У режимі реального часу вони будуть виводити на голографічний проекційний дисплей поточну гоночну стратегію, інформацію про налаштування машини, а також дані про стан пілота. На основі емоційного стану водія ШI зможе давати рекомендації по ходу гонки.

У McLaren придумали формульний болід 2050 року - фото 303699

Електричні боліди майбутнього будуть підживлюватися від безпровідних зарядок. Потужні термінали дозволять наповнювати батареї машин з 10 до 50 відсотків за 30 секунд. Колеса, зроблені з композита, що відновлюється, будуть світитися різними кольорами, що залежать від настрою гонщика.

У McLaren придумали формульний болід 2050 року - фото 303698

У 2050 році зміниться і одяг гонщиків. У McLaren вважають, що відбудеться перехід від вогнестійкого комбінезона до костюмів, схожих на ті, що носять пілоти винищувачів. А зроблені вони будуть з ультрасучасного нейлону, термопластику й алюмінійованого майлара – плівки на основі синтетичного поліефірного волокна.

У McLaren придумали формульний болід 2050 року - фото 303700

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Джерело: motor
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