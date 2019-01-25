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У McLaren придумали формульний болід 2050 року
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Технологічна компанія McLaren Applied Technologies, що входить до складу McLaren Group, представила, якими могли б бути боліди Формули Е у 2050 році.
На думку авторів проекту, гоночні машини отримають активну аеродинаміку, що змінює форму, та віртуального другого пілота, а також зможуть розганятися до 500 кілометрів на годину.
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Концепт під назвою MCLExtreme передбачає зміну технічних вимог і перехід до активної аеродинаміки. Технології 2050 року дозволять створювати бічні обтічники, які будуть розширюватися на поворотах, покращуючи стабільність автомобіля, і звужуватися на прямих, дозволяючи швидше досягати максимальної швидкості. Натхненням для такого рішення стали зябра білої акули, що працюють аналогічним способом.
Прорив у галузі штучного інтелекту уможливить використання віртуальних помічників. У режимі реального часу вони будуть виводити на голографічний проекційний дисплей поточну гоночну стратегію, інформацію про налаштування машини, а також дані про стан пілота. На основі емоційного стану водія ШI зможе давати рекомендації по ходу гонки.
Електричні боліди майбутнього будуть підживлюватися від безпровідних зарядок. Потужні термінали дозволять наповнювати батареї машин з 10 до 50 відсотків за 30 секунд. Колеса, зроблені з композита, що відновлюється, будуть світитися різними кольорами, що залежать від настрою гонщика.
У 2050 році зміниться і одяг гонщиків. У McLaren вважають, що відбудеться перехід від вогнестійкого комбінезона до костюмів, схожих на ті, що носять пілоти винищувачів. А зроблені вони будуть з ультрасучасного нейлону, термопластику й алюмінійованого майлара – плівки на основі синтетичного поліефірного волокна.
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