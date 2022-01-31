Японська компанія просить фанаток не надсилати шоколад персонажам ігор на День Валентина

Компанія Koei Tecmo, яка випускає відеоігри, звернулася до фанатів із проханням цього року не надсилати до них в офіс шоколад та валентинки до Дня всіх закоханих. У зверненні послалися на коронавірусні обмеження.

Зазвичай фанатки шлють своїм улюбленим ігровим персонажам усілякі солодощі, відкритки та валентинки. Однак, як пише SoraNews24, цьогоріч компанія Koei Tecmo попросила відмовитися від цієї традиції. Представники подякували за підтримку продукції та попросили не надсилати подарунки через пандемію.

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"Дякуємо за вашу постійну підтримку нашої компанії. Ми хотіли б ще раз висловити подяку тим із вас, хто раніше надсилав подарунки співробітникам та персонажам, які з'являються у наших іграх. Але зараз багато наших працівників працюють з дому у зв'язку з поширенням коронавірусу. Зважаючи на труднощі з отриманням посилок та можливі проблеми зі здоров'ям та безпекою, цього року ми з повагою відмовимося від подарунків на День святого Валентина", – йдеться у зверненні.

Користувачки японських соцмереж засмутилися, але поставилися до прохання компанії з розумінням. "Бачити, що частина геймерської культури не реалізується, сумно, але якщо вона може створити проблеми для співробітників, так і має бути", – написала одна з них.

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