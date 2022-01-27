TikTok – зло: вчені довели шкоду популярної соцмережі

Користувачі популярної соцмережі TikTok гірше запам'ятовують числові послідовності. І це не єдина проблема.

Фахівці з Південно-Західного університету (Китай) проаналізували рівень депресії, тривоги та стресу 3036 старшокласників, які регулярно користувалися TikTok, пише psypost.

Це цікаво: TikTok захопив новий дивний б'юті-тред: всі хочуть його повторити

Щоб оцінити пам'ять учнів, автори дослідження запропонували пройти тести на запам'ятовування числових послідовностей.

Виявилося, що чим більше часу підліток проводив у TikTok, тим гірше справлявся із тестом. Ці ж добровольці набрали вищі бали за рівнем депресії, тривоги та стресу. Дослідники припустили, що погана робоча пам'ять може бути наслідком тривоги та депресії, яку зазнають любителі TikTok.

І ще: TikTok запустить доставку їжі у США: які страви готуватимуть