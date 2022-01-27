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TikTok – зло: вчені довели шкоду популярної соцмережі

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TikTok - фото 1
TikTok / techcrunch

Користувачі популярної соцмережі TikTok гірше запам'ятовують числові послідовності. І це не єдина проблема.

Фахівці з Південно-Західного університету (Китай) проаналізували рівень депресії, тривоги та стресу 3036 старшокласників, які регулярно користувалися TikTok, пише psypost.

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Щоб оцінити пам'ять учнів, автори дослідження запропонували пройти тести на запам'ятовування числових послідовностей.

Виявилося, що чим більше часу підліток проводив у TikTok, тим гірше справлявся із тестом. Ці ж добровольці набрали вищі бали за рівнем депресії, тривоги та стресу. Дослідники припустили, що погана робоча пам'ять може бути наслідком тривоги та депресії, яку зазнають любителі TikTok.

TikTok – зло: вчені довели шкоду популярної соцмережі - фото 494080

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