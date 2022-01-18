Студент з Індонезії став мільйонером, продаючи свої селфі на криптоаукціоні

Індонезійський студент Султан Густав Аль-Гозалі опублікував на платформі NFT-аукціонів серію своїх знімків, які він зробив на вебкамеру комп'ютера. Частина лотів вже була продана у вигляді незамінних токенів, переваливши у сумі за мільйон доларів.

Як пише Lifestyle Asia, на своїх фото юнак просто дивиться в об'єктив з одним і тим самим виразом обличчя. Але самі селфі відрізняються тлом, зачіскою та одягом Аль-Гозалі (на деяких фото він знявся топлес).

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22-річний хлопець зізнається, що робить селфі протягом останніх 5 років. Це почалося, коли йому було ще 18. "На фото справді я – стою перед комп'ютером день у день", – запевняє Султан.

933 фотографії він опублікував на сайті OpenSea у грудні 2021 року, встановивши за кожну з них ціну 3 доларів. Навряд Султан очікував будь-якої уваги до своєї колекції з боку покупців.

Але його ідея зацікавила інфлюенсерів, які підтримали його у Twitter. В результаті криптоспільнота звернула на знімки увагу. На піку популярності селфі NFT Аль-Газалі продавали за 0,9 Ethereum, тобто близько 3000 доларів. Його NFT купили уже понад 500 людей.

Сукупний дохід Аль-Газалі від його селфі становив 366 Ethereum. За даними криптобіржі WhiteBIT, один ETH торгується на рівні 3,6 тисячі доларів, таким чином, фото принесли індонезійському фотографу майже 1,2 мільйона доларів.

"Ви можете робити з моїми фотографіями що завгодно, наприклад, переглядати їх чи щось ще, але, будь ласка, обійдіть без зловживань, інакше мої батьки в мені дуже розчаруються. Я вірю у вас, тому, будь ласка, подбайте про мої знімки", – звертається Султан до своїх покупців.

Своїм "пунктом призначення" він називає фото із випускного у вузі. А в очікуванні цієї події, фотограф створив відеоролик, зібравши свої селфі докупи і показавши, як він змінювався в 2017-2021 роках.

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