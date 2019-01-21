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Японська далекобійниця стала зіркою соцмереж

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Японська далекобійниця - фото 1
Японська далекобійниця / instagram

28-річна Ріно Сасакі успадкувала від батька пристрасть до великих автомобілів і прославилася в мережі своєю професією водія вантажівки.

Дівчина виросла в японській префектурі Коті в родині далекобійника і вчительки національних танців. Спочатку 21-річна дочка зголосилася супроводжувати тата в поїздках, щоб при необхідності підтримати його і надати допомогу. Незабаром Сасакі втягнулася в роботу і сама.

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В результаті сім років тому тендітна дівчина отримала ліцензію далекобійника і вирушила борознити дороги за сімейною традицією. На вантажівці марки Volvo вона проїжджає в рік понад 200 тисяч кілометрів. Ну а в разі необхідності, Ріно може і сама полагодити свою машину.

Яскраві знімки стрункої дівчини в незвичайній обстановці привернули увагу користувачів, які тепер хвалять її за сміливість і заздрять насиченому новими враженнями життю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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