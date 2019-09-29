Японська авіакомпанія почала попереджати пасажирів про немовлят на борту

Авіакомпанія Japan Airlines почала позначати при онлайн-бронюванні місця, на яких сидітимуть діти у віці від восьми днів до двох років. Перевізник вважає, що інші пасажири мають право знати, що поруч може летіти немовля.

В Japan Airlines розповіли, що система працює тільки на офіційному сайті. При бронюванні через додаток інформація не з'явиться. "Нововведення дозволяє іншим пасажирам знати, що на цьому місці може сидіти дитина", – вважають в авіакомпанії.

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Система функціонує на основі вже заброньованих квитків. Авіакомпанія попередила, що нововведення не буде працювати, якщо пасажири з дітьми забронювали місця в рамках туру або їхній квиток – преміальний. Перевізник також уточнив, що функція не гарантує на 100%, що пасажири будуть поза межами чутності дитячого плачу.

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