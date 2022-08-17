Біля берегів Флориди над океаном піднявся гігантський водяний смерч: відео від очевидців

Вчора, 16 серпня, біля частини узбережжя штату Флорида у США місцеві жителі побачили незвичайний гігантський водяний смерч. Величезний стовп повітря та води над Мексиканською затокою сильно налякав очевидців.

Так, жителі штату Флорида, які вранці їхали на роботу або просто прогулювалися, стали свідками незвичайного гігантського водяного смерчу, пише Daily Mail. На щастя від цього доволі рідкісного явища ніхто не постраждав, але він добряче налякав американців.

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Містяни з Дестіна, що на північному заході штату Флорида, змогли спостерігати, як гігантський стовп повітря і води пронісся біля узбережжя над Мексиканською затокою.

Here’s another view of the #waterspout seen off of Matthew Blvd. and Highway 98 in Destin. Thankfully no damage reported. Video courtesy Deputy Kyle Warf! #Flwx #Destin pic.twitter.com/xXbwng3NBk — OkaloosaSheriff (@OCSOALERTS) August 16, 2022

Водяний смерч – це лійкоподібний вихор повітря та води, що виникає над океаном чи морем переважно у тропічному кліматі, коли з'являються купчасті хмари. "Життя" таких смерчів недовге – до пів години, але підіймаються вони вгору на десятки метрів.

За словами метеорологині Джессі Фаррелл, цей водяний смерч з'явився через сильні шторми, які промайнули над Мексиканською затокою. Науковиця також додала, що це був незвичайний водяний смерч. Він утворився з грозової хмари, яка називається суперосередок. З 4 видів гроз це найрідкісніша гроза, але найнебезпечніша.

Національна метеорологічна служба США оприлюднила особливе попередження для місцевих жителів, у якому закликала найближчим часом триматися якомога далі від води.

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