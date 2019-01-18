Японія запустить штучні метеорити над Хіросімою до 75-річчя атомних бомбардувань

Компанія Astro Live Experiences (ALE), яка представила цю ідею, вже направила перший прототип в космос на ракеті Epsilon.

З низької навколоземної орбіти на висоті близько 400 км 65-кілограмовий супутник викине в сторону Землі металеві кульки, діаметр яких становить близько 1 см.

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Матеріал, з яких виготовлені кульки, тримається в таємниці. Однак, при вході в атмосферу Землі матеріал згорить, як метеорити, в результаті чого у радіусі 200 км в небі з'являться кольорові сліди. Кожен супутник зможе зробити по кілька таких запусків.

Але це технічно не так просто. Для того, щоб згоріти в атмосфері, метеорит повинен набрати певну швидкість. Значить, їм необхідно надавати прискорення при виході з супутника, а не просто відпускати у вільне падіння. Подібний механізм повинен мати мінімальну віддачу, щоб металеві кульки не полетіли в космос.

Команда сподівається ввести супутник в експлуатацію у наступному році і створити метеоритний дощ над Хіросімою, рівно через 75 років після того, як наприкінці Другої Світової Війни США скинули на Японію дві атомні бомби.

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