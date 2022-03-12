Японія заборонила експорт важливої технологічної продукції до Росії

Уряд Японії має намір посилити санкції проти Росії. Так, вони вже заборонили експорт до цієї країни ще 57 найменувань технологічної продукції.

Про це повідомляє NHK.

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Японська влада у питаннях запровадження санкцій проти Росії з самого спочатку дотримувалася солідарних позицій зі США та країнами Європи, але у сфері експорту напівпровідникових компонентів спиралася на власний графік. Як стало відомо сьогодні, постачання низки комплектуючих для електронної промисловості до Росії та Білорусі японська сторона припинить з 18 березня, відповідні заходи були схвалені урядом.

Японія заборонила експорт важливої технологічної продукції до Росії

Раніше уряд Японії запровадив персональні санкції щодо 20 росіян, причетних до організації військового вторгнення в Україну. До списку увійшли, зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак, керівник Чечні Рамзан Кадиров.

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