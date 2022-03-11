Пітерський репер Oxxxymiron дасть концерти на підтримку України: відеозвернення

Російський музикант Oxxxymiron заявив про те, що проведе серію благодійних концертів Russians against war. Прибуток від концертів буде передано на потреби українських біженців.

Про це музикант розповів у себе в інстаграмі.

Це важливо: Музика не може бути поза політикою: Макс Барських заборонив свої пісні в РФ

До того ж концерт транслюватиметься в інстаграмі, на твічі та ютубі. Виторг та донати підуть на допомогу українським біженцям.

"Вже понад два тижні йде війна в Україні і є десятки мільйонів росіян, які категорично не згодні з цією війною. І я вважаю, що треба якомога голосніше про це сказати. Тому я оголошую серію своїх благодійних концертів, які називатимуться Russians against war, скорочено RAW. Зараз у Росії неможливо зробити антивоєнний концерт ... Тому перший концерт із цієї серії я проведу 15 березня у Стамбулі, де зараз дуже багато росіян", – заявив репер.

І ще: "Ах, Одеса, перлина біля моря": Джаред Лето заспівав про Одесу і підтримав українців