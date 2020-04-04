Як пандемія коронавірусу вплинула на ринок смартфонів

В останні роки продажі смартфонів поступово знижувалися. Користувачі почали рідше оновлювати свої гаджети. Передбачалося, що поява мереж п'ятого покоління стане драйвером зростання, проте пандемія коронавірусу несподівано вдарила по ринку.

Аналітична компанія CCS Insight повідомляє, що падіння поставок у 2020 році у порівнянні з 2019 досягне 13%. Це означає, що до кінця грудня буде відвантажено на 250 мільйонів пристроїв менше, ніж передбачалося.

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Згідно з попередніми очікуваннями, у 2020 році випустять 1,57 мільярда мобільних телефонів, з яких смартфонів – тільки 1,26 мільярда. Для порівняння – у 2019 році їх було вироблено 1,41 мільярда.

Поточні прогнози ґрунтуються на продажах у Китаї, які показують, як карантин вплинув на попит. Так, максимальне падіння було зафіксовано у лютому, коли продажі впали на 44% в порівнянні з 2019 роком. Важливо відзначити, що на той момент в Європі карантин ще не був введений. Це означає, що висновки по цих країнах можна буде зробити тільки через якийсь час. CCS Insight очікує приблизно однакове зниження попиту в усьому світі.

Аналітики вважають, що друга половина 2020 року може продемонструвати позитивну динаміку. Зріст продажів очікують від лідерів ринку: Apple, Samsung і HUAWEI. Перша повинна представити нове покоління iPhone з підтримкою 5G. Південнокорейська компанія зосередиться на продажах серії Galaxy S20, а також випуску нового флагмана Galaxy Note20. Китайська компанія може скористатися тим, що піднебесна першою вийшла з карантину.

Щодо прогнозів, то вже у наступному році продажі почнуть відновлюватися, досягнувши максимуму у 2022-2024 роках. Ключову роль як і раніше, повинна зіграти технологія 5G. До 2024 року поставки смартфонів з підтримкою мереж п'ятого покоління повинні скласти 1,15 мільярда штук.

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