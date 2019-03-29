Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото

Фотограф-самоучка мандрує по різних куточках Японії, фіксуючи на камеру найкрасивіші пейзажі країни вранішнього сонця. Ці фото надихають відвідати одну із найбільш розвинутих країн світу.

Знайомтесь, Макіко Самеджіма (Makiko Samejima) - талановита художниця та фотограф-самоучка, яка працює і мешкає у Токіо. Майже весь свій вільний час вона проводить у подорожах рідною країною, ловлячи на камеру найчарівніші місця та пейзажі.

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У її роботах можна побачити Японію у різні пори року та з атмосферних ракурсів, адже не лише весною зі цвітом сакури ця держава приваблює туристів. Також не дивно, що за профілем Макіко в соцмережі Instagram стежать понад 10 тисяч осіб. Це справді варто побачити!

Джерело всіх фото: instagram.com/makiko_makomo

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