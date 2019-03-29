Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото

  • 24
Японія у різні пори року - фото 1
Японія у різні пори року / Джерело всіх фото:

Фотограф-самоучка мандрує по різних куточках Японії, фіксуючи на камеру найкрасивіші пейзажі країни вранішнього сонця. Ці фото надихають відвідати одну із найбільш розвинутих країн світу.

Знайомтесь, Макіко Самеджіма (Makiko Samejima) - талановита художниця та фотограф-самоучка, яка працює і мешкає у Токіо. Майже весь свій вільний час вона проводить у подорожах рідною країною, ловлячи на камеру найчарівніші місця та пейзажі.

І ще: Максимальна економія: названо найкращий час для покупки авіаквитків

У її роботах можна побачити Японію у різні пори року та з атмосферних ракурсів, адже не лише весною зі цвітом сакури ця держава приваблює туристів. Також не дивно, що за профілем Макіко в соцмережі Instagram стежать понад 10 тисяч осіб. Це справді варто побачити!

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317565

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317566

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317567

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317568

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317569

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317570

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317571

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317572

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317573

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317574

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317575

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317576

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317577

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317578

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317579

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317580

Японія, від якої важко відвести погляд: яскраві фото - фото 317581

Джерело всіх фото: instagram.com/makiko_makomo

Читайте також: Фахівці розповіли, скільки пасажирів літають без багажу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 477
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1150
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1351316
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл