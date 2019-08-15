Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри

Японія щороку відкривається для мільйонів туристів, адже країна вранішнього сонця має неймовірну природу, архітектуру та зовсім інший менталітет. Готові прогулятись затишними та гучними японськими вулицями?

Знайомтесь, Мізукі Танака (Mizuki Tanaka) – талановитий японський фотограф-самоучка, який мешкає та працює в "кухні Піднебесної" місті Осака. Майже весь свій вільний час він присвячує дослідженню рідної країни, демонструючи звичайне життя на вулицях. Архітектура та звичайні перехожі – саме це можна побачити у його роботах, які передають настрій та ритм Японії. Тому не дивно, що за профілем Мізукі в соцмережі Instagram стежать вже понад 10 тисяч осіб. Зацініть!

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Джерело фото: instagram.com/tm.9729

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