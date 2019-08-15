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Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри

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Життя на японських вулицях - фото 1
Життя на японських вулицях / instagram.com/tm.9729

Японія щороку відкривається для мільйонів туристів, адже країна вранішнього сонця має неймовірну природу, архітектуру та зовсім інший менталітет. Готові прогулятись затишними та гучними японськими вулицями?

Знайомтесь, Мізукі Танака (Mizuki Tanaka) – талановитий японський фотограф-самоучка, який мешкає та працює в "кухні Піднебесної" місті Осака. Майже весь свій вільний час він присвячує дослідженню рідної країни, демонструючи звичайне життя на вулицях. Архітектура та звичайні перехожі – саме це можна побачити у його роботах, які передають настрій та ритм Японії. Тому не дивно, що за профілем Мізукі в соцмережі Instagram стежать вже понад 10 тисяч осіб. Зацініть!

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Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347768

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347769

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347770

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347771

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347772

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347773

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347774

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347775

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347776

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347777

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347778

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347779

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347780

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347781

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347782

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347783

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347784

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347785

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347786

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347787

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347788

Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри - фото 347789

Джерело фото: instagram.com/tm.9729

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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