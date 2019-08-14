Дуже дорого: в яких аеропортах краще не замовляти таксі

Рейтинг найдорожчого таксі Airport Taxi Report Summer 2019 опублікував портал AirMundo. Всього у дослідженні взяли участь 50 аеропортів з різних куточків планети.

Як повідомляють експерти, різниця між найдешевшими і найдорожчими таксі у різних аеропортах світу становить понад десять разів. Так, найдорожчий кілометр проїзду на таксі з аеропорту в центр міста в італійському Мілані і британському Лондоні.

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ТОП-10 аеропортів з найдорожчим таксі

Бергамо, Мілан, 105 євро (2,02 євро за один км);

Станстед, Лондон, 104 євро (1,65 євро);

Лутон, Лондон, 99 євро (1,8 євро);

Мальпенса, Мілан, 95 євро (1,9 євро);

Гатвік, Лондон, 93 євро (1,98 євро);

Осло, 82 євро (1,64 євро);

Хітроу, Лондон, 77 євро (2,85 євро);

Мюнхен, 70 євро (1,84 євро);

Цюріх, 62 євро (5,25 євро);

Париж, 55 євро (2,12 євро).

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