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війна

Японія спростила правила в'їзду для українців: поради для біженців

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Японія - фото 1
Японія / gettyimages

В Японії спростили в'їзд для українських біженців. Тепер виїхати в країну сонця, що сходить можна, навіть якщо у вас немає родичів або знайомих в Японії, які могли б взяти відповідальність за вас.

Сьогодні в Японії живе близько 1900 українців зі статусом резидента країни. В'їзд біженців з України спочатку вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі у Японії. За таким законом Японія прийняла 47 евакуйованих до 13 березня, пише japantoday.

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Тепер Японія буде відкрита і для тих, хто не має зв'язків у цій країні, враховуючи гуманітарну кризу, з якою зіткнулися мільйони українців через напад Росії на Україну. За словами міністра юстиції Йосіхіса Фурукава, біженці також зможуть замінити свої 90-денні візи, які надаються при в'їзді до Японії, на річні, які дадуть їм право працювати.

"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування у кожному конкретному випадку як виняток", – йдеться у заяві уряду Японії.

Японія спростила правила в'їзду для українців: поради для біженців- фото 501165
Японія спростила правила в'їзду для українців: поради для біженців

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