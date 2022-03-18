Рекорд влучності: українські ЗСУ показали, як потрібно користуватися Javelin

Українські військові продовжують давати гідну відсіч окупантам. Зокрема за допомогою уже легендарних Javelin. Але хто б міг подумати, що нашим хлопцям вдасться встановити справжнісінький рекорд.

Про це на своїй сторінці у твіттері розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар. Дізнайтеся, наскільки влучними є наші хлопці!

Варте уваги: Дивіться, як ЗСУ полюють із засідки на російських окупантів: ефектне відео

Зі 112 пострілів з Javelin – 100 в ціль

У Пентагоні кажуть, що українська армія встановила рекорд ефективності з використання переносних протитанкових комплексів Javelin, – написала вона.

Мовиться про те, що зі 112 вистрілів 100 влучила точно в ціль!

Також Еміне Джеппар зазначила, що пишається нашою армією й українськими захисниками.

Зазначимо, що Javelin – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс. Його призначення – ураження ворожих вертольотів, літаків, а також інших засобів повітряного нападу противника. Його можна використовувати на відстані до 3 кілометрів.

Читайте також: 5-річна дівчинка стала героїнею інтерактивної обкладинки журналу Time