Прихильники ідеї про плоску Землю вирушать в круїз

Організатори міжнародної конференції прихильників теорії про плоску Землю під назвою Flat Earth International Conference оголосили про свою "найбільшу та рішучу пригоду". У 2020 році вони відправляться в морську подорож на круїзному лайнері.

Невідомо, як довго буде тривати круїз. У соціальних мережах відзначили, що організувати кругосвітню подорож на честь плоскої планети – нонсенс. Інші користувачі жартома попросили учасників не вивалюватися за край Землі. У відповідь організатори Flat Earth International Conference пообіцяли поділитися подробицями поїздки в майбутньому.

І ще: Засніжений Будапешт з висоти пташиного польоту: атмосферні фото

Плани прихильників теорії про плоску Землю прокоментував Хенк Кейер – колишній капітан круїзного судна з 23-річним досвідом. Він підтвердив, що вся морська навігація розходиться з теоріями про плоску Землю. Саме існування GPS-навігації є доказом того, що Земля – ​​це сфера, а не плоский диск.

Круїз відправиться у 2020 році

GPS використовує дані з 24 супутникових апаратів, які обертаються навколо Землі. Якби Земля була плоскою, нам було б достатньо всього трьох супутників. Але так не вийде, тому що Земля кругла, – розповів Кейер.

Колишній капітан круїзного лайнера припустив, що організатори конференції постараються знайти команду корабля, яка розділяє їх переконання. Тоді вони, в теорії, змогли б вийти в море без навігаційної системи, заснованої на сферичної Землі.

"У цьому теж є проблема. Я проплив приблизно 2 мільйони миль. І не зустрічав жодного капітана, котрий би вірив в плоску Землю", – додав він.

Читайте також: Названо найкращі міста для здорового відпочинку