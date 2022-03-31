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Японія називатиме Курильські острови "окупованими Росією"
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Японія вирішила змінити назву південних Курильських островів у своїх документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка зараз під незаконною окупацією".
Влада Японії заявила, що Південні Курили незаконно окуповані Росією і що на цей час вони є невіддільною частиною Японії. Про це повідомляє агентство Кіодо.
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"Це територія, що належить Японії, але нині незаконно окупована Росією", – цитує агентство проєкт Синьої книги з дипломатії на 2022 рік (щорічна доповідь про зовнішню політику і міжнародну дипломатію Японії, яку публікує МЗС країни).
Раніше Японія приєдналася до антиросійських санкцій через війну проти України, у відповідь Росія вийшла з мирних переговорів і скасувала безвіз для японців на Курильських островах.
Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни. Підписанню угоди заважає територіальна суперечка про Курильські острови. Раніше головною умовою підписання договору Токіо називало повернення островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Позиція Росії полягає в тому, що Південні Курили законно увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними є таким, що не підлягає сумніву.
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